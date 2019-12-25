Названо кращого футболіста збірної України в 2019 році

Згідно з даними статистичного ресурсу InStat, півзахисник Руслан Малиновський став найкращим гравцем збірної України в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Команда №1".

Враховувалися футболісти, які провели за збірну України в 2019 році не менше половини матчів. За даними ресурсу, Малиновський зіграв в дев'яти матчах національної команди, в яких забив три голи, і набрав 325 балів. 11 очок хавбеку Аталанти поступився голкіпер Андрій П'ятов (314), а третє місце зайняв Олександр Зінченко (295).

Євген Коноплянка з 291 балом зайняв четверте місце, на п'ятому місці - Марлос (288).

Нагадаємо, в жовтні Малиновський потрапив в символічну збірну за підсумками ігрового тижня кваліфікації Євро-2020 за версією Союзу європейських футбольних асоціацій. Хавбек в матчі з командою Литви (2: 0) оформив дубль, а з Португалією (2: 1) зіграв повну зустріч.

Додамо, Союз європейських футбольних асоціацій після завершення матчів кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 оприлюднив рейтинг найкращих футболістів. У топ-100 збірну України представляють лише два гравці: Андрій П'ятов (19 місце) і Руслан Малиновський (77 позиція). Ще один підопічний Андрія Шевченка - Микола Матвієнко знаходиться на 114 позиції.