Голова ДБР отримала нових заступників і спростувала призначення адвоката Януковича

Тимчасова виконувач обов'язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова заявила, що накази про призначення її заступників підписані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення очільниці ДБР.

Венедіктова наголосила, що комісія з відбору заступників закінчила свою роботу

"Повідомляю: комісія з відбору заступників закінчила свою роботу, кандидати пройшли спецперевірку, накази на призначення заступників підписано", - йдеться в повідомленні.

Очільниця ДБР також прокоментувала інформацію про призначення адвоката екс-президента Віктора Януковича своїм заступником.

"Щодо маніпуляцій - "заступник голови ДБР, адвокат Януковича, буде розслідувати справи Майдану". Я неодноразово наголошувала і повторюю ще раз - підрозділ по справах Майдану підпорядкований виключно директору ДБР. Вжито всіх передбачених законом заходів, спрямованих на недопущення конфлікту інтересів", - наголосила Венедіктова.

Раніше повідомлялося, що заступником директора Державного бюро розслідувань (ДБР) може стати адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Олександр Бабіков. Наголошувалося, що у разі призначення, на Бабікова буде покладено аудит справ Майдану, коли ДБР їх отримає.

Як писало РБК-Україна раніше, ДБР 2 січня призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану. Ним став Олександр Буряк, який до цього обіймав посаду заступника директора Державного бюро розслідувань.