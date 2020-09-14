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Представлено нових очільників прокуратур сімох областей

Харківська область, Понеділок 14 вересня 2020 12:51
Представлено нових очільників прокуратур сімох областей
Фото: Ірина Венедіктова (gp.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Офіс генерального прокурора повідомив про призначення нових прокурорів сімох областей. Зокрема, генпрокурор Ірина Венедіктова представила керівника Харківської обласної прокуратури - Олександра Фільчакова.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Новим керівником Житомирської обласної прокуратури став Олександр Білошицький, Закарпатської обласної прокуратури - Дмитро Казак, Хмельницької обласної прокуратури - Олексій Олійник.

Також очільником прокуратури Луганської області призначили Миколу Прибігу, Чернівецької області - Ірину Кравченко, а Запорізької області - Віктора Приходька.

У ОГУ зазначили, що прокурори успішно пройшли оцінювання за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора призначив нового голову Львівської обласної прокуратури.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Максима Якубовського своїм заступником.

Зазначимо, Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника.

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