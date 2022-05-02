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Назначенный оккупантами "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию, - Подоляк

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Понедельник 02 мая 2022 20:49
Назначенный оккупантами "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию, - Подоляк Александр Сауленко (скриншот_зи_обращение)
Автор: Татьяна Самарук

Назначен оккупационными войсками "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Михаила Подоляка.

Он также сообщил, что "заместителем мэра" назначили дворника, а "руководителем" ЗАГСу - уборщицу.

"Армия мародеров и насильников продолжает проводить негативный отбор, демонстрируя, каким на самом деле является "русский мир", - пишет Подоляк.

Отметим, что самопровозглашенный или же назначенный россиянами "мэр" Бердянска - это местный малоизвестный предприниматель Александр Сауленко.

Ранее мы сообщали, что на "нового мэра" Бердянска завели дело. Подозревают в коллаборационизме.

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