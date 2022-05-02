Назначенный оккупантами "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию, - Подоляк

Назначен оккупационными войсками "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Михаила Подоляка.

Отметим, что самопровозглашенный или же назначенный россиянами "мэр" Бердянска - это местный малоизвестный предприниматель Александр Сауленко.

"Армия мародеров и насильников продолжает проводить негативный отбор, демонстрируя, каким на самом деле является "русский мир", - пишет Подоляк.

Он также сообщил, что "заместителем мэра" назначили дворника, а "руководителем" ЗАГСу - уборщицу.

Ранее мы сообщали, что на "нового мэра" Бердянска завели дело. Подозревают в коллаборационизме.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!