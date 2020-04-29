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Разумков про призначення Саакашвілі в Кабмін: якщо буде подання, то з боку прем'єра

Новини » Політика     29.04.2020 - 08:15
Разумков про призначення Саакашвілі в Кабмін: якщо буде подання, то з боку прем'єра
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Разумков не впевнений, що підтримає призначення Саакашвілі в Кабмін

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що на даний момент у Верховній раді немає подання про призначення Михайла Саакашвілі в Кабмін. Про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому, спікер ВР зазначив, що якщо воно і буде, то з боку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ви бачили заяви і в публічній площині, що частково цю ініціативу підтримують і в Кабінеті міністрів України", - зазначив він.

Також Разумков додав, що не впевнений, що підтримає призначення Саакашвілі в Кабмін, якщо таке питання все-таки буде винесено на розгляд Ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віце-прем'єра. Однак, проти цього виступила частина нардепів, більше того - уряд Грузії.

У зв'язку з цим, за даними джерела РБК-Україна, екс-голові Одеської облдержадміністрації Михайлу Саакашвілі пропонують увійти в Національну раду реформ, де він вже був, але при президентові Петру Порошенку.

У Раді немає голосів за призначення Саакашвілі, - джерело У Раді тривають консультації з призначення Саакашвілі
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниСаакашвіліДмитро Разумков
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