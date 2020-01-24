Назначена дата обрання запобіжного заходу Бабіну

Сьогодні, 24 січня, обиратимуть запобіжний захід колишньому постійному представникові президента України в Автономній Республіці Крим Борису Бабіну. Про це повідомляє прес-служба Вищого антикорупційного суду.

За версією слідства, він причетний до виведення державних коштів у сумі 54,2 млн грн через фірму "Золотий Мандарин Ойл", яку пов’язують з екснардепом ВРУ.

Нагадаємо, вчора Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацькій та Бабіну в розкраданні понад 50 млн гривень.

Крім того, оголосили підозру ще чотирьом особам. Дії підозрюваних кваліфіковано як привласнення майна та відмивання злочинних доходів.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року правозахисники заявили, що Україну можуть звинуватити в тиску на ЄСПЛ через дії НАБУ. Зокрема, повідомлялося, що детективи стежили за суддею ЄСПЛ від України Ганною Юдковською.

Відзначимо, в листопаді 2016 року з'явилася інформація про нібито "злочинну змову" колишньої першої заступник міністра юстиції Наталії Севостьянової (Бернацької) з нардепом Георгієм Логвинським та його дружиною Ганною Юдковською. "Змова" нібито дозволила отримувати від тих чи інших рішень ЄСПЛ матеріальну вигоду.