Призначений новий заступник голови Нацполіції

Олег Козловський призначений на посаду замлави Нацполіції - начальника департаменту оперативної підтримки

Председатель Министерства внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 28 января, назначил Олега Козловского заместителем главы Национальной полиции. Об этом он сообщил во время коллегии ведомства, передает РБК-Украина.

Аваков заявил, что издал приказ о назначении Козловского на должность заместителя главы Нацполиции - начальника департамента оперативной поддержки.

Также о назначении Козловского ранее сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Ранее Козловский занимал должность начальника Управления Службы безопасности в Луганской области.

Напомним, ранее Виктор Шириня возглавил Харьковский отдел полиции. 24 июля заместитель начальника - начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области полковник полиции Сергей Чиж представил личному составу Харьковского отдела полиции временно исполняющего обязанности начальника.

Ранее сообщалось, что начальником Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области назначен полковник полиции Роман Козьяков. Он начал службу в органах внутренних дел в 1994 году. Все время работал в оперативных подразделениях полиции Киева. С 2002 года занимал руководящие должности в полиции Киева и Киевской области. С 2016 года - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области.