Призначений новий заступник голови Нацполіції

Фото: Олег Козловський (УНІАН)

Олег Козловський призначений на посаду замлави Нацполіції - начальника департаменту оперативної підтримки

Голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні, 28 січня, призначив Олега Козловського заступником голови Національної поліції. Про це він повідомив під час колегії відомства, передає РБК-Україна.

Аваков заявив, що видав наказ про призначення Козловського на посаду заступника голови Нацполіції - начальника департаменту оперативної підтримки.

Також про призначення Козловського раніше повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв.

Раніше він обіймав посаду начальника Управління Служби безпеки в Луганській області.

Нагадаємо, раніше Віктор Шириня очолив Харківський відділ поліції. 24 липня заступник начальника - начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області полковник поліції Сергій Чиж представив особовому складу Харківського відділу поліції тимчасово виконуючого обов'язки начальника.

Раніше повідомлялося, що начальником Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області призначений полковник поліції Роман Козьяков. Він почав службу в органах внутрішніх справ у 1994 році. Весь час працював в оперативних підрозділах поліції Києва. З 2002 року обіймав керівні посади в поліції Києва та Київської області. З 2016 року - заступник начальника Головного управління Національної поліції у Київській області.