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Призначено нового заступника голови Держприкордонслужби

Новини » Політика     05.12.2019 - 14:34
Призначено нового заступника голови Держприкордонслужби
Фото: Сергій Сердюк (dpsu gov ua)

Заступником голови Держприкордонслужби став Сергій Сердюк

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Сердюка заступником голови Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 5 грудня.

"Призначити Сердюка Сергія Івановича заступником голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі №887/2019.

Призначено нового заступника голови ДержприкордонслужбиНагадаємо, 8 листопада Володимир Зеленський указом №830/2019 звільнив заступника голови Держприкордонслужби Олега Бляшенко.

6 серпня Зеленський підписав указ про звільнення першого заступника Держприкордонслужби Юрія Гресько та заступника голови Служби Артура Піменова.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що скоротить штат робітників відомства. На той момент Державній прикордонній службі нараховувалося 38 генералів.

Крім того, 31 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, а також звільнив його з військової служби в запас із правом носіння військової форми одягу.

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