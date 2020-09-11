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Призначено нового прокурора Львівської області

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 11 вересня, Офіс генерального прокурора призначив нового голову Львівської обласної прокуратури. Ним став 35-річний прокурор з Умані Антон Войтенко.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.

Як повідомляється, Войтенко призначений на посаду голову Львівської обласної прокуратури на 5 років.

Зазначається, що він народився в Умані Черкаської області. Здобув юридичну освіту в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року.

До призначення головою Львівської обласної прокуратури, Войтенко працював прокурором Рівненської області (з січня 2020 року), а також займав різні посади у військовій прокуратурі Центрального регіону України.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Максима Якубовського своїм заступником.

Також раніше виконуючим обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) після звільнення Назара Холодницького став Максим Грищук.

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