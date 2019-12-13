Призначено нового прокурора Черкаської області

Новим прокурором Черкаської області був призначений Олександр Воронін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Як повідомляється, 13 грудня заступник генпрокурора Віктор Тріпак представив колективу прокуратури Черкаської області нового керівника Олександра Вороніна.

Віктор Тріпак зазначив, що завданням нової прокуратури є професійне відстоювання законності і справедливості, яких чекає громадянське суспільство. Ключовими пріоритетами для органів прокуратури Черкаської області він назвав боротьбу з корупцією та організованою злочинністю.

Також він зазначив, що Воронін володіє достатнім досвідом, знаннями, професійними та вольовими якостями для вирішення поставлених завдань у співробітництві з іншими правоохоронними органами регіону.

У свою чергу, Олександр Воронін зазначив, що разом з колективом докладе максимум зусиль для відновлення довіри суспільства до прокуратури та підвищення авторитету правоохоронних органів.

Зазначимо, Олександр Воронін працює в органах прокуратури з 1999 року. Працював на посадах прокурора, слідчого, а також на керівних посадах в органах прокуратури Тернопільської і Львівської області, військової прокуратури Західного регіону України, а також заступника прокурора Рівненської області. До призначення на посаду прокурора Черкаської області працював заступником прокурора Чернівецької області.

Нагадаємо, 12 грудня заступник генерального прокурора Віктор Тріпак представив нового прокурора Полтавської області Ярослава Голинського. Він працює в органах прокуратури з грудня 2007 року.

Крім того, 2 грудня новим прокурором Луганської області призначено Олексія Ляшенко. Він зазначив, що основним завданням діяльності прокуратури області буде "повернення довіри суспільства до прокуратури" і створення умов, за яких кожен мешканець області буде відчувати себе захищеним.