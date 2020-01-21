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Призначено нового посла Сербії в Україні

Новини » Політика     21.01.2020 - 16:46
Призначено нового посла Сербії в Україні
Фото: Бондар та Йованович (facebook.com/UkraineMFA)

У МЗС прийняли вірчі грамоти

Заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар прийняв копії вірчих грамот від посла Сербії Аци Йовановича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Зазначається, що дипломати обговорили пожвавлення двостороннього співробітництва. Також говорили про необхідність більш активно підтримувати територіальну цілісність України з боку Сербії.

"Заступник міністра Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від Посла Сербії Аци Йовановича. Заступник міністра висловив сподівання на пожвавлення україно-сербського діалогу та більш активну позицію Сербії на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Грецької Республіки Васіліоса Борноваса та посла Канади Лариси Галадзи. Була підкреслена важливість лібералізації режиму поїздок громадян України до Канади та готовність української сторони втілювати необхідні для цього реформи.

РБК-Україна писало, що Зеленський підписав укази про призначення послів України в Йорданії, Молдові, Катарі та Китаї.

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