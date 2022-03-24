Призначено нового міністра аграрної політики України

Верховна рада України звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства. І призначила на його місце Миколу Сольського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.
"Миколу Сольського призначили новим міністром аграрної політики України", - зазначив він.
Як уточнив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, за Сольського проголосували 294 народних депутати.
Сольський є одним із засновників "Українського аграрного холдингу", юрист, на виборах 2019 року пройшов до парламенту за списком "Слуги народу". Очолював комітет Верховної ради з питань аграрної та земельної політики. Один із авторів закону про ринок землі.
Нагадаємо, раніше до Ради надійшла заява про звільнення Лещенка. Поки невідомо, чому він вирішив піти у відставку.
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