НБУ погодив кандидатуру нового голови Ощадбанку

Фото: Сергій Наумов (piraeusbank.ua)

Національний банк України погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку. Рішення було ухвалене 22 вересня 2020 року за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної правлінням НБУ.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ, у червні 2020 року Сергій Наумов переміг у конкурсі на посаду голови правління Ощадбанку.

Наумов з вересня 2014 року обіймає посаду голови правління "Піреус Банку МКБ".

Голова правління державного банку призначається та звільняється з посади наглядовою радою банку після проходження конкурсного відбору. Строк повноважень голови правління становить п’ять років. Голова правління вступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком.

Як повідомляло РБК-Україна, чотири банки державного сектору у 2019 році отримали прибуток у розмірі 35,2 млрд грн, що у 2,4 рази більше, ніж у 2018 році (14,6 млрд грн). Ощадбанк отримав 277 млн грн.

Нагадаємо, 1 липня Кабінет міністрів України затвердив річний звіт та розподілив чистий прибуток державного Ощадбанку за 2019 рік. На дивіденди направлять 30% прибутку.

Відзначимо, 16 вересня Кабінет міністрів зняв карантинне обмеження зарплати для членів правління ПриватБанку, Укрексімбанку та Ощадбанку.