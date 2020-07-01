Кабмін розподілив прибуток Ощадбанку

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більша частина прибутку піде на покриття накопичених збитків

Кабінет міністрів України затвердив річний звіт та розподілив чистий прибуток державного "Ощадбанку" за 2019 рік. На дивіденди направлять 30% прибутку.

Розпорядження "Деякі питання діяльності акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" було ухвалено на засіданні 1 липня.

Уряд затвердити такий розподіл чистого прибутку банку за 2019 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

30% чистого прибутку в розмірі 76 547,7 тисяч гривень - на виплату дивідендів до державного бюджету;

5% чистого прибутку в розмірі 12 758 тисяч гривень - до резервного фонду;

65% чистого прибутку в розмірі 165 853,3 тисяч гривень - на покриття накопичених збитків минулих років.

Нагадаємо, в травні Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про базовий норматив відрахування частки прибутку державних підприємств, що спрямовується на виплату дивідендів за 2019 рік.

Згідно з постановою, для АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (Укрексімбанк) АТ "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк) та АТ "Українська залізниця" базовий норматив дивідендів знижений до 30%.

Як повідомляло РБК-Україна, чотири банки державного сектору у 2019 році отримали прибуток у розмірі 35,2 млрд грн, що в 2,4 рази більше, ніж у 2018 році (14,6 млрд грн). Укрексімбанк отримав 1,002 млрд грн прибутку, Ощадбанк - 277 млн грн.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус