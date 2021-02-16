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Призначено нового голову поліції Львівської області

Новость на русском → Львівська область, Вівторок 16 лютого 2021 15:33
Призначено нового голову поліції Львівської області Фото: Олександр Шляховський (mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Львівській області призначили нового керівника поліції. Ним став Олександр Шляховський.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Керівником поліції Львівської області призначено полковника Олександра Шляховського", - йдеться у повідомленні.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що проведено реструктуризацію і змінено модель роботи НПУ: створено 132 управління та відділи - замість 690 підрозділів поліції.

Нагадаємо, у Закарпатській області призначили нового голову обласної поліції. Ним став Ярослав Колесник.

Зазначимо, на початку грудня призначили нового начальника поліції Харківської області. Ним став Андрій Рубель.

Також в листопаді призначили нового начальника поліції Рівненської області, ним став Олексій Камишанський.

Також повідомлялося, що нещодавно був призначений новий прокурор Одеської області.

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