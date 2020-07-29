Призначений новий глава поліції Чернігівській області

Новим главою поліції Чернігівської області став Володимир Нідзельський
Новим главою Головного управління Національної поліції у Чернігівській області призначений Володимир Нідзельський. На цій посаді він змінив Едуарда Альохіна.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
Представлення нового керівника обласної поліції пройшло сьогодні, 29 липня, в Чернігові.
До призначення Нідзельський обіймав посаду начальника управління стратегічних розслідувань в Київській області. Також має досвід роботи у Чернігівській області - протягом року обіймав посаду начальника Управління захисту економіки в регіоні.
Попередній керівник поліції Чернігівської області Едуард Альохін був переведений в центральний орган управління Нацполиции.
Нагадаємо, минулого тижня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив нового главу поліції Миколаївської області - ним став полковник поліції Сергій Шайхет.
Також повідомлялося, що на початку червня Івана Іващенка призначили новим главою поліції Вінницької області, після того, як попереднього керівника звільнили перестрілки в Броварах.