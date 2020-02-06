Призначено нового голову Львівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Максима Козицького новим головою Львівської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це він оголосив у ході робочого візиту у Львівську область.

Зокрема, Зеленський привітав Козицького з призначенням і вручив йому указ. Після цього президент, який зустрічається з працівниками ДП "Львіввугілля", підняв питання заборгованості по зарплатам.

Відзначимо, Козицький був одним з кандидатів на цю посаду ще в червні 2019 року. Він є директором компанії по установці вітрових та сонячних електростанцій. Його батько Зіновій Козицький - відомий львівський бізнесмен.

В кінці грудня 2019 подав декларацію як кандидат на посаду голови Львівської ОДА. У ній він вказав, що за основним місцем роботи заробив 259 тисяч гривень.

Нагадаємо, попереднім головою Львівської ОДА був Маркіян Мальський. У грудні Зеленський звільнив його з формулюванням "через відсутність результату".

Мальський очолював Львівську область 5 місяців, до цього був почесним консулом Австрії у Львові. Також він є головою західно-української філії юридичної компанії Arzinger.