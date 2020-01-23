Призначено нового гендиректора "Укртрансгазу"

Новим генеральним директором "Укртрансгазу" був призначений Сергій Олексієнко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укртрансгаз". Як зазначається, НАК "Нафтогаз України" як одноосібний акціонер АТ "Укртрансгаз" ухвалив рішення про затвердження нового статуту товариства, який передбачає структурні зміни в компанії.

"Повноваження членів правління "Укртрансгазу" припинено, натомість генеральним директором компанії призначено Сергія Олексієнка, який з березня 2019 року тимчасово виконував обов’язки президента товариства", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, в "Укртрансгазі" колегіальний виконавчий орган (правління товариства) замінили на одноосібний орган управління.

Сергій Олексієнко був призначений до складу правління "Укртрансгазу" у березні 2017 року. Раніше він працював на посаді радника голови правління та уповноваженого з перспективних проєктів в НАК "Нафтогаз України". До приходу в НАК займав низку керівних позицій у компаніях, що займаються інвестиційною та банківською діяльністю.

Нагадаємо, у 2019 році був проведено анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну. Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.

Крім того, спостережна рада НАК "Нафтогаз України" оновила склад правління компанії. До складу правління увійшли: директор з юридичних питань "Нафтогазу" Ярослав Теклюк, фінансовий директор групи "Нафтогаз" Петер ван Дріл і виконавчий директор з трансформації групи Нафтогаз Отто Ватерландер.