Призначено в. о. міністра освіти і науки

Кабінет міністрів України призначив Юрія Полюховича в. о. міністра освіти і науки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Повідомляється, що сьогодні Кабінет міністрів провів засідання, на якому поклав тимчасове виконання обов'язків міністра освіти і науки України на Юрія Полюховича.

До цього він з вересня 2019 обіймав посаду першого заступника міністра освіти і науки Ганни Новосад. Роботу в МОН поєднує з викладанням в Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерського курсу "Історія цивілізацій доколумбової Америки".

З 2014 до 2016 року був радником міністра на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію "Українська науково-дослідна фундація".

Упродовж 2014-2016 був науковим співробітником (постдокторантура) Університету штату Каліфорнія, Чіко (США). Працював також у Національному інституті антропології та історії (Мексика). Має досвід роботи у приватних компаніях, в яких, зокрема, займався питаннями розвитку інновацій.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада відправила у відставку Кабінет міністрів Олексія Гончарука, в уряді якого міністром освіти і науки була Новосад.

