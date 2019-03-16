Призначено в. о. голови Полтавської ОДА

Товстий призначений в. о. голови після звільнення Валерія Головка

Президент Украины Петр Порошенко назначил исполняющим обязанности главы Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Романа Товстого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

В частности, Порошенко возложил исполнение обязанностей главы Полтавской ОГА на Романа Товстого. Отметим, сегодня на Совете регионального развития в Полтавской области президент объявил об увольнении Валерия Головко, в отношении которого были вопросы у антикоррупционных органов.

До сегодняшнего назначения Товстый занимал пост замглавы облгосадминистрации. На выборах 2012 года был кандидатом в нардепы от партии УДАР.

Напомним, в конце февраля НАБУ проводило обыски у чиновников Полтавской ОГА на основании решения суда в рамках расследования вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). По данным следствия, Головко с подчиненными требовал от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.