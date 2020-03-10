Призначено в.о. голови Мінекономіки

Кабінет міністрів України призначив Павла Кухту в. о. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, сьогодні за рішенням уряду на нього було покладено тимчасове виконання обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

"Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (а це ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій і багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України ", - зазначив Кухта.

Нагадаємо, раніше міністерство очолював Тимофій Милованов, який був відправлений у відставку разом з урядом Олексія Гончарука.

Кухта був призначений першим заступником міністра 11 вересня 2019 року. На дострокових парламентських виборах планував обратися від партії "Голос", однак ЦВК скасував його реєстрацію на підставі відмови від балотування.

