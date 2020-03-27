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Трепак подав у відставку з посади заступника генпрокурора

Новини » Політика     27.03.2020 - 16:01
Трепак подав у відставку з посади заступника генпрокурора
Фото: Віктор Трепак (wikipedia.org)

Трепак не буде працювати заступником Ірини Венедиктової

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак подав у відставку. Про це повідомило джерело РБК-Україна в Офісі генпрокурора.

За словами джерела, інформація про те, що Трепак йде у відставку відповідає дійсності.

Відзначимо, сьогодні генпрокурор Ірина Венедиктова в своєму Facebook спростувала, що відсторонила Трапака від справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"За новим розподілом обов'язків департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку переходить під керівництво Олексія Симоненка. За Віктором Миколайовичем (Трепак, - ред.) залишаються ті важливі справи, які він проводив. Про що ми з ним проговорили сьогодні вранці. І це його рішення, якщо він вирішить відійти. Група прокурорів у справі залишається та ж сама", - зазначила генпрокурор.

Трепак подав у відставку з посади заступника генпрокурора

Нагадаємо, Трепак прийшов в Офіс генпрокурора в жовтні 2019. До цього з 2015 по 2016 роки обіймав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

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