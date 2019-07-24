Призначений арбітр матчу за Суперкубок України між "Динамо" та "Шахтарем"

Комітет арбітрів УАФ призначив офіційних осіб на матч за Суперкубок України-2019, в якому зустрінуться донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Про це повідомляється на сайті організації.

Арбітром у полі буде 39-річний Віталій Романов. У минулому сезоні дніпрянин працював на 12 матчах елітного вітчизняного дивізіону, в яких показав 77 попереджень (у середньому - трохи менш як чотири за гру), чотири рази вилучав футболістів із поля та призначив три пенальті.

Асистенти арбітра - Олександр Войтюк (Запоріжжя), Володимир Володін (Херсон). Четвертий арбітр - Анатолій Абдула (Харків). Резервний асистент арбітра - Семен Шлончак (Черкаси). Спостерігач арбітражу - Віталій Годулян (Одеса).

Додамо, що на поєдинку в режимі офлайн буде тестуватися система відеодопомоги арбітрам (VAR). Арбітром у цій якості призначено Євгена Арановського (Київ), асистентом - Андрія Скрипку (Кропивницький), спостерігачем арбітражу - Віктора Дердо (Чорноморськ, Одеська область).

Нагадаємо, що матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в неділю, 28 липня, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі, початок - о 21:00.