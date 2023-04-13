НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войны: названа причина

"НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны из-за того, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в государстве-террористе", - сказано в сообщении агентства.

Там отмечают, что с 2018 года и по сегодняшний день китайская компания является лидером по продажам в России. Она обладает большой сетью официальных магазинов на территории страны-агрессора.

При этом, по данным НАПК, пока россияне наносили удары по Украине, Xiaomi увеличила свои поставки в Россию на 39% в третьем квартале 2022 года.

"Сейчас же компания активно восстанавливает набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов. Это прямо свидетельствует о том, что Xiaomi Corporation спонсирует военную агрессию России против Украины", - добавляют в агентстве.

Теперь компанию внесут в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском. Ее используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.