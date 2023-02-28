Продолжает работать в РФ. Компанию Metro внесли в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию Metro Cash & Carry в перечень международных спонсоров войны. Решения приняли в связи с тем, что компания продолжает работать в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК .

Сообщается, что кроме бизнеса в сфере ритейла, интересы руководства Metro тесно связаны со стратегическими отраслями российской экономики, а именно нефтегазовой и банковской сферами. Это, в свою очередь, напрямую влияет на поддержку российской военной машины.

Так, журналистские расследования доказали, что ключевой акционер Metro Cash & Carry Даниэль Кретински контролирует EP Infrastructure (EPIF), который владеет 49% компании Eustream, управляющей газотранспортной системой, которая транспортирует российский газ в Центральную и Восточную Европу.

"Пока весь цивилизованный мир отказывается от энергоресурсов государства-террориста, руководство Metro Cash & Carry демонстрирует, что сотрудничество с РФ не только не будет прекращено, а в дальнейшем будет только усиливаться", - добавляют в НАПК.

Об этом также свидетельствует признание Metro приемлемой оплаты картами "Мир" (проект "Сбербанка") и реализация новых проектов в РФ, таких как сеть продуктовых магазинов "Фасоль".

Исследователи деятельности компании в РФ также обратили внимание на участие Metro в "идеологических" российских инициативах. Так, в конце 2022 года в интернете распространялась информация о том, что немецкая сеть Metro в РФ торгует "кувалдами Вагнера". Это тот самый "атрибут вагнеровцев", который приобрел условную популярность в РФ после публикаций жестоких видео о якобы казни бойцов ЧВК, которые вернулись из украинского плена.

НАПК подчеркивает, что таким образом менеджмент торговой сети демонстрирует максимальную лояльность к режиму РФ.

Цель внесение компании в перечень "международных спонсоров войны"

НАПК хочет, чтобы компаниям было стыдно сотрудничать с Россией, и они закрыли там свой бизнес.

Так, все включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу данных World-Check - базу данных лиц и организаций с повышенным риском, которая используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Поэтому внесение в базу должно оказать влияние на репутацию компании и помочь защитить финансовый сектор от спонсоров российской войны.