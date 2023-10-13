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НАПК исключило крупнейшего в мире производителя бриллиантов из перечня спонсоров войны

Пятница 13 октября 2023 16:56
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НАПК исключило крупнейшего в мире производителя бриллиантов из перечня спонсоров войны Фото: НАПК исключило одного из крупнейших в мире производителя бриллиантов из списка спонсоров войны (usgbc.org)
Автор: Сергей Пышкин

Одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) исключена из перечня международных спонсоров войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Согласно официальному заявлению компании, SRK:

  • будет придерживаться международных обязательств;
  • не будет сотрудничать с российскими подсанкционными субъектами;
  • поддерживать нынешние и будущие инициативы G7 по ограничениям обращения с российскими алмазами, а также воздержание от закупок.

Как пишет НАПК, Индия является одним из основных покупателей алмазов, в частности мелкого алмазного сырья из России, а также крупнейшим в мире центром производства бриллиантов. Вышеупомянутое решение компании напрямую повлияет на способности России вести войну и влиять в мире.

"Россия любой товар превращает в оружие и инструмент вмешательства во внутреннюю политику других государств. Отказ таких компаний как SRK от закупки российских алмазов - это вклад не только в мир на европейском континенте, но и прежде всего в национальную безопасность самой Индии. Долгожданное решение G7, которое мы надеемся будет скоро принято, станет исторической вехой для алмазной индустрии", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

Список международных спонсоров войны

Как отмечали в НАПК, целью создания списка является репутационное давление. В настоящее время в перечне находится около 30 международных компаний. К примеру, недавно список обновили американские корпорации PepsiCo и Mars. Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, они продолжают работать на территории России и платят налоги.

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