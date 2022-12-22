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Называл преступления россиян в Буче "постановкой": римско-католический священник получил подозрение

Фото: СБУ сообщила о подозрении римско-католическому священнику, отрицавшему преступления россиян в Буче (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украина разоблачила настоятеля прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви в антиукраинской деятельности. Он публично оправдывал вооруженную агрессию России, а также отрицал военные преступления оккупантов против украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, настоятель в своих "речах" перед верующими называл "постановкой" факты многочисленных убийств и пыток людей захватчиками в Буче.

К тому же священник призвал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и медиа о совершенных россиянами военных преступлениях.

При этом настоятель агитировал слушать только его из-за того, что он якобы находился в Киевской области во время временной оккупации части региона.

Мужчине сообщили о подозрении ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса. Обвинительный акт был направлен в суд.

РБК-Украина сообщало, что СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в разных областях Украины и нашла там паспорта РФ, склады пропагандистской литературы и пропуска захватчиков.

Также недавно правоохранители пришли с проверкой в 19 храмах и церквях УПЦ МП.

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