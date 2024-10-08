Называет себя "Богородицей". В сети разгорелся скандал из-за псевдоцелительницы из Киева

В соцсетях набирает обороты скандал о деятельности псевдоцелительницы Анны Фесун. Женщина называет себя "Богородицей", якобы "шлет энергию" и требует у людей деньги за это.

РБК-Украина рассказывает, в чем суть скандала и кто такая Анна Фесун.

В чем суть скандала с Анной Фесун

Одной из первых об Анне Фесуне написала руководитель коммуникаций Центра экономического восстановления Надежда Потоцкая. Она рассказывает на своей странице в Facebook, что к ней обратилась малознакомая девушка с просьбой одолжить денег для того, чтобы спасти любимого, уже полгода находящегося в коме. При этом парень находится за границей. Деньги нужны не на лечение, а для того, чтобы какая-то женщина из Украины "слала энергию" ему.

"Энергия работает за обмен на средства, как я поняла. И это происходит давно", – рассказывает Надежда Потоцкая.

Потом женщина выяснила, что эта девушка уже просила в долг у более 25 ее знакомых и некоторые люди давали ей деньги. Она верит псевдоцелительнице и готова брать взаймы, чтобы она продолжала свою "энергетическую" поддержку.

Журналистка Александра Горчинская рассказывает, что Анна Фесун известна многим киевлянам как владелица заведения Call me cacao на Подоле в Киеве.

На своих страницах в соцсетях она регулярно публикует сообщения, где читает так называемые молитвы и рассказывает о том, что делится энергией с другими. Также она заявляет, что организует женские круги, делает духовные практики и исцеления, проводит практики в качестве доулы и помогает стать другим родителями.

Скриншот со страницы Анны Фесун в Facebook

После того, как история начала получать огласку в медиа, Анна Фесун вышла в эфир на своей странице в Facebook и фактически подтвердила, что берет деньги за свои "услуги". Также она еще раз напомнила, что она – "Богородица" и обладает божественной силой.

Пользователи соцсетей рассказывают в комментариях под сообщениями об Анне Фесун о своем опыте общения с ней.

Скриншоты из соцсетей

Кто такая Анна Фесун

Анна Фесун заявляет, что она обладает божественной силой.

"Я являюсь Богородицей. Я являюсь воплощенной Богородицей Матери Вселенной. Матерь Веры. Исцеляю Людей Семьи Роды Землю. Веду в Отцовство Материнство. Возрождаю Жизнь", – пишет женщина у себя в шапке профиля в Instagram.

В сети достаточно мало информации об Анне Фесун. Согласно информации, опубликованной в статье на сайте Vilneslovo в 2021 году, она проводит "ритуалы", во время которых люди вынуждены бодрствовать и голодать в течение двух суток. Фесун работает с малыми и средними группами, используя эмоциональные манипуляции, заставляя участников переживать яркие эмоциональные состояния, таких как плач или смех.

Псевдоцелительница родом из города Золотоноша Черкасской области.

В материале говорится, что на момент публикации статьи Фесун имела кредиты на сумму более 100 тысяч гривен и несколько судебных разбирательств. Сколько человек стали жертвами ее манипуляций – неизвестно. В соцсетях она имеет значительную аудиторию – более 800 подписчиков в Instagram и около 1000 в Facebook.