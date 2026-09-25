Наземные роботы меняют фронт: как сделать лидерство Украины преимуществом всего войска

Главное: Масштаб применения НРК . В бригадах Третьего армейского корпуса уже работают целые подразделения наземных дронов, которые закрывают до 80% потребностей пехоты и выполняют 90% эвакуаций тяжелораненых на передовой.

. В бригадах Третьего армейского корпуса уже работают целые подразделения наземных дронов, которые закрывают до 80% потребностей пехоты и выполняют 90% эвакуаций тяжелораненых на передовой. Нужен полный аудит . Данные об исправности техники, длительности ремонта, потерях и подготовке операторов распылены между подразделениями, производителями и учебными структурами – их должен свести в единую картину новый Центр компетенций НРК.

. Данные об исправности техники, длительности ремонта, потерях и подготовке операторов распылены между подразделениями, производителями и учебными структурами – их должен свести в единую картину новый Центр компетенций НРК. Почему одинаковая техника дает разный результат . Рамку DOTMLPF-I предлагается применить, чтобы выяснить, не хватает ли подразделениям четких тактик, штатных должностей, операторов, ремонтной базы или связи.

. Рамку DOTMLPF-I предлагается применить, чтобы выяснить, не хватает ли подразделениям четких тактик, штатных должностей, операторов, ремонтной базы или связи. Достаточно ли 50 тысяч НРК. Плановая цифра закупок должна соответствовать реальной потребности войска – с учетом людей, ремонта, связи и инфраструктуры, а не только производственным возможностям рынка.

Украина сегодня является мировым лидером боевого применения наземных роботизированных комплексов. Ни одна другая армия не использует НРК в реальной войне с такой интенсивностью и для такого широкого спектра задач. Наши партнеры располагают сильными технологиями и большими ресурсами, но не имеют сопоставимого боевого опыта. Россия также активно развивает это направление, но пока мы ее опережаем.

Масштаб применения НРК хорошо виден на примере Третьего армейского корпуса. В бригадах 3АК работают уже не единичные машины, а целые подразделения НРК. Наземные дроны закрывают до 80% потребностей пехоты и выполняют 90% эвакуаций тяжелораненых на переднем крае.

Еще один пример – "Вивальди", наступательная операция Тройки на севере Донетчины. Во время ее второго этапа тяжелые бомберы доставляли НРК-камикадзе более чем на 10 километров в тыл противника. Это стало первым в мире случаем, когда в рамках наступления НРК-камикадзе десантировали с тяжелых БпЛА на таком расстоянии за линией фронта.

Наземные роботы действовали в общем замысле с разведкой, ударными БпЛА, артиллерией, РЭБ, ПВО и пехотой. Этот пример показывает, что результат создает не отдельная платформа, а согласованная работа всей системы.

Но технологическое лидерство во время войны не дается навсегда. Противник изучает наш опыт, а партнеры инвестируют в собственные роботизированные системы. В то же время значительная часть украинской отрасли НРК до сих пор держится на инициативе отдельных командиров, подразделений, волонтеров и гибкости производителей. Это дает сильный результат локально, но не превращает эти успехи в общую практику всего войска.

Чтобы удержать преимущество, Украине нужна общая система развития НРК.

Чего мы до сих пор не знаем о НРК в войске

Прежде всего нужен полный аудит. Мы должны знать не только количество переданных подразделениям НРК, но и сколько из них исправны, сколько находятся в ремонте, какие задачи они выполняют и с каким результатом. Нужны данные о потерях, длительности ремонта, подготовке людей, наличии запчастей, связи, транспорта и инфраструктуры.

Эта информация уже частично существует, но находится в разных местах. Подразделения имеют данные о реальном применении, производители – о характеристиках техники, производственных возможностях и сервисе, учебные структуры – о подготовке людей, а фонды и волонтеры видят дефициты, которые приходится закрывать вне планового обеспечения.

Задача аудита – свести эти данные в одну картину и определить, что именно тормозит развитие сферы. Министерство обороны анонсировало создание Центра компетенций НРК как единой точки взаимодействия для производителей, военных и Генерального штаба. Именно этот Центр должен стать аналитическим ядром процесса: находить системные проблемы, определять их причины и готовить предложения для Генштаба и Минобороны.

Почему одинаковая техника дает разный результат

Аудит должен показать, что происходит в сфере. DOTMLPF-I – объяснить, почему возникают выявленные проблемы. Например, подразделение может иметь технику, но выполнять недостаточно миссий из-за неопределенных тактик, отсутствия нужных должностей, нехватки операторов и техников, слабой ремонтной базы или проблем со связью.

Для системного анализа таких причин можно использовать рамку DOTMLPF-I, которую в НАТО применяют для оценки военных способностей. Она позволяет рассмотреть результат через восемь составляющих: доктрину, организацию, подготовку, материальную часть, лидерство, персонал, инфраструктуру и взаимосовместимость.

Сначала нужно определить необходимый эффект. Например, подразделение должно регулярно выполнять определенное количество логистических миссий в определенных условиях и с необходимой надежностью. После этого можно сравнить необходимое с фактическим состоянием, найти несоответствия, оценить созданный ими риск и определить, что нужно изменить.

Цель заключается не в том, чтобы составить рейтинг подразделений. Нужно установить, почему определенный результат не создается стабильно.

Министерство обороны должно сформировать общую методологию, стандарты и ресурсную рамку. Генеральный штаб – определить необходимые оперативные эффекты, организовать сбор и проверку данных и установить приоритетность выявленных проблем.

Как передать опыт сильных подразделений другим

После оценивания подразделение должно получить понятные инструменты, которые помогут ему приобрести или развить необходимую способность. Одним из них может стать гайдлайн по созданию и развитию подразделений НРК. Это своеобразный учебник, в котором должны быть описаны возможные организационные модели, распределение ролей, планирование миссий, организация пунктов управления и мастерских, ремонта и учета. Гайдлайн должны дополнять чек-листы, шаблоны документов и примеры стандартных операционных процедур.

Этот документ не должен описывать одну универсальную модель. Подразделения выполняют разные задачи и работают в разных условиях. Поэтому нужно собрать опыт нескольких сильных команд, показать возможные варианты и объяснить кид условія необхідні для впровадження кожного з них.

Самого гайдлайна также недостаточно. Нужны специалисты, которые будут помогать новым подразделениям выстраивать процессы на практике. Часть этой работы могут выполнять внешние группы внедрения, часть – соответствующие команды в бригадах и корпусах.

Новый опыт, в свою очередь, должен возвращаться в наставления и учебные программы. Если подразделение нашло более эффективную тактику, способ организации ремонта или взаимодействия с другими силами, это решение должно становиться доступным остальным.

Достаточно ли войску 50 тысяч НРК

Следующий вопрос – сколько НРК на самом деле нужно войску. В 2025 году государство законтрактовало около 12 тысяч наземных дронов. По состоянию на июль 2026 года было законтрактовано уже более 22 тысяч – почти вдвое больше, чем за весь предыдущий год.

В августе Агентство оборонных закупок впервые объявило тендер на логистические и ударные НРК по определенным Министерством обороны характеристикам. Общая задача на этот год – обеспечить для Сил обороны не менее 50 тысяч комплексов.

Но достаточно ли 50 тысяч НРК? Самой общей цифры недостаточно, чтобы ответить на этот вопрос. Она не показывает, сколько нужно логистических, эвакуационных, инженерных и ударных комплексов, какие задачи они должны выполнять и что необходимо для их применения.

Потребность нужно считать от запланированной работы. Для логистических НРК имеют значение объем грузов, количество миссий и фактическая производительность платформы. Для ударных – количество запланированных применений, эффективность, ресурс и живучесть. Отдельно нужно учитывать техническую готовность, ремонт, потери, резерв и учебный парк.

Планировать нужно также людей и инфраструктуру: операторов, инженеров, техников, командиров, транспорт, средства управления, запчасти и мастерские. Количество техники, которую войско может закупить, и количество техники, которую оно способно полноценно ввести в эксплуатацию, – это разные показатели.

Комплексы стоит сравнивать не только по цене закупке, но и по полной стоимости успешной миссии. Более дорогая платформа может быть выгоднее, если она выполняет больше задач, реже выходит из строя и создает меньший риск для людей.

Сначала Генеральный штаб и Министерство обороны должны определить полную потребность войска. После этого ее можно сопоставлять с производственными возможностями, финансированием и сроками поставок. Ассортимент рынка и текущие возможности производителей не должны подменять собой потребность войска.

Вопрос уже не в том, способна ли Украина производить и закупать НРК в больших объемах. Способна. Вопрос в том, вместе ли с каждым комплексом подразделение получит подготовленных людей, связь, ремонт, понятную тактику и конкретную задачу.

Поэтому 50 тысяч НРК могут остаться показателем в плане закупок, а могут стать реальной способностью выполнять логистические, эвакуационные, инженерные и боевые задачи без лишнего риска для людей. Разницу между этими результатами определит то, будут ли работать аудит, оценивание, распространение опыта и обеспечение как одна система.

В Украине уже есть подразделения, которые доказали, что это возможно. Задача государства – сделать их результат общей практикой всего войска. Тогда наше лидерство будет измеряться не количеством платформ в отчетах, а количеством задач, которые техника выполнила вместо человека в самых опасных зонах.