Назарбаєв залишив Казахстан, - Orda.kz

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв разом з родиною залишив країну. З близьких родичів в Казахстані залишається тільки його старший брат Болат Назарбаєв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram порталу Orda.kz.

Видання зазначає, що з початку масових протестів ані офіційна влада, ані державні телеканали та ЗМІ не згадують імені Назарбаєва, а також не повідомляють, де він і що з ним.

"У нас є інформація, що перший президент та його дочки зі своїми сім'ями залишили Казахстан. У країні залишається лише старший брат Болат Назарбаєв", - йдеться у повідомленні.

Крім того, видання звертає увагу на те, що влада в офіційних повідомленнях і виступах не називає столицю Нур-Султаном.