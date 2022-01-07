Назарбаєв залишив Казахстан, - Orda.kz

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв разом з родиною залишив країну. З близьких родичів в Казахстані залишається тільки його старший брат Болат Назарбаєв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram порталу Orda.kz.
Видання зазначає, що з початку масових протестів ані офіційна влада, ані державні телеканали та ЗМІ не згадують імені Назарбаєва, а також не повідомляють, де він і що з ним.
"У нас є інформація, що перший президент та його дочки зі своїми сім'ями залишили Казахстан. У країні залишається лише старший брат Болат Назарбаєв", - йдеться у повідомленні.
Крім того, видання звертає увагу на те, що влада в офіційних повідомленнях і виступах не називає столицю Нур-Султаном.
Нагадаємо, раніше Orda.kz повідомило про затримання племінника Назарбаєва в Алмати.
Зазначимо, учасники протестів у Казахстані не обмежуються економічними та політичними вимогами та зносять пам'ятники Назарбаєву, який з 1989 року протягом 30 років керував країною.