Назарбаєв призначив нового прем'єра Казахстану

Новим прем'єр-міністром Казахстану призначений Аскар Мамін

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Аскара Мамина новым премьер-министром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-службы президента Казахстана.

Сообщается, что Назарбаев подписал указ о назначении Мамина новым премьер-министром Казахстана. Отметим, ранее он занимал должности акима Астаны и министра транспорта и коммуникаций. На посту первого вице-премьера работал с сентября 2016 года, на время отставки правительства исполнял обязанности премьер-министра.

Напомним, 21 февраля Назарбаев отправил правительство в отставку. Также он заявил, что правительству и Национальному банку не удалось в полной мере создать стимулы и инструменты для качественного роста экономики. По его словам, новое правительство должно выработать шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики и реализации стратегических задач.

Отметим, ранее Назарбаев запретил использовать русский язык на казахских деньгах. На сегодня в оформлении тенге используются надписи на русском и казахских языках. Отметим, в предыдущей версии указа говорилось, что на банкнотах и монетах "используются надписи на государственном и русском языках".