ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Назарбаєв заборонив використовувати російську мову на казахських грошах

Новини » Політика    22.02.2019 - 20:05
Назарбаєв заборонив використовувати російську мову на казахських грошах
Фото: Нурсултан Назарбаєв (kremlin.ru)

Зараз в оформленні тенге використовуються написи російською і казахською мовами

В дизайні банкнот і монет Казахстану будуть використовуватися тільки написи казахською мовою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента республіки Нурсултана Назарбаєва.

Зазначимо, у попередній версії документа було сказано, що на банкнотах і монетах "використовуються написи державною та російською мовами".

"Текст написів, які використовуються в дизайні банкнот і монет, оформляється державною мовою. У дизайні інвестиційних і колекційних монетах допускається використання написів іноземними мовами", - йдеться в указі президента.

Зараз в оформленні тенге використовуються написи російською і казахських мовами.

Нагадаємо, вчора Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. За його словами, новий уряд країни має виробити дієві кроки по підвищенню рівня життя. Назарбаєв вважає, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки.

Раніше Сенат Казахстану прийняв законопроект, який закріплює за першим президентом право довічно очолювати Раду Безпеки

У Microsoft заявили про атаку російських хакерів перед виборами в Європарламент Amnesty: РФ - перша в списку країн, де чиниться тиск на критиків влади
Новини України КазахстанвалютаРосійська Федераціярусский язык
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся