Назарбаєв заборонив використовувати російську мову на казахських грошах

Фото: Нурсултан Назарбаєв (kremlin.ru)

Зараз в оформленні тенге використовуються написи російською і казахською мовами

В дизайні банкнот і монет Казахстану будуть використовуватися тільки написи казахською мовою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента республіки Нурсултана Назарбаєва.

Зазначимо, у попередній версії документа було сказано, що на банкнотах і монетах "використовуються написи державною та російською мовами".



"Текст написів, які використовуються в дизайні банкнот і монет, оформляється державною мовою. У дизайні інвестиційних і колекційних монетах допускається використання написів іноземними мовами", - йдеться в указі президента.

Зараз в оформленні тенге використовуються написи російською і казахських мовами.

Нагадаємо, вчора Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. За його словами, новий уряд країни має виробити дієві кроки по підвищенню рівня життя. Назарбаєв вважає, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки.

Раніше Сенат Казахстану прийняв законопроект, який закріплює за першим президентом право довічно очолювати Раду Безпеки