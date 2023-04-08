Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Марьинки: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска, 7 апреля совершили ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная. В Генштабе Украины сообщили, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Кременной, Серебрянского лесничества (10 км к югу от Кременной), Верхнекаменского (18 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной).

Российский милблогер утверждал, что российские войска совершили наземные атаки вблизи Торского, Терного, Невского и Макеевки (все в пределах 14-21 км к западу или северо-западу от Кременной). Другой российский блоггер утверждал, что российские войска начали использовать термобарическую артиллерию ТОС-1А вблизи Кременной 6 апреля.

Сообщалось, что боевики группы ЧВК "Вагнера" являются основными российскими силами, действующими вблизи Северска (18 км к юго-западу от Кременной).

Бои в Донецкой области

Россияне утверждают, что ЧВК "Вагнера" захватили несколько сооружений в центре Бахмута, в том числе стадион "Металлург", гостиницу "Бахмут" и церковь Всех Святых, и сообщали, что украинские войска продолжают отступать на западную окраину города.

Министерство обороны Великобритании, 7 апреля отметило, что обычные российские силы, включая воздушно-десантные элементы (ВДВ), усиливают район Бахмута и эффективнее используют артиллерию, что, по мнению МО Великобритании, может свидетельствовать о том, что ЧВК "Вагнера" и руководство МО России могут работать вместе более гармонично.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжали безуспешные наступательные действия на северо-запад от Бахмута в районе Богдановки (6 км северо-западнее) и Орехово-Василовки (12 км северо-западнее) и юго-западнее Бахмута в районе Ивановского (5 км к юго-западу) и Белой Горы (15 км к юго-западу).

"Южная ось"

Российские войска продолжают укреплять оборону в оккупированных Запорожской и Херсонской областях. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжают строительство оборонительных рубежей и укреплений в оккупированных Херсонской и Запорожской областях. Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, якобы показывают, как российские силы пройдут неопределенное место на восточном (левом) берегу реки Днепр.

Российские войска продолжают попытки консолидировать контроль над Запорожской атомной электростанцией. Энергоатом Украины сообщил, что российские войска похитили четырех сотрудников ЗАЭС, подписавших контракты с российской организацией, отвечающей за оккупацию станции, и что их местонахождение и состояние неизвестны. Энергоатом утверждал, что российские войска могли похитить рабочих, если бы они попытались отказаться от сотрудничества с российскими властями в ожидании украинского контрнаступления.

Российские войска совершили ограниченное наступление к югу от Запорожья. На геолокационном кадре от 4 апреля показано, как украинский беспилотник наносит удар по российскому транспортному средству, что указывает на ограниченное продвижение россиян к югу от Каменского (30 км к югу от города Запорожья).

7 апреля российские войска произвели регулярные обстрелы Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Запорожская областная военная администрация сообщила, что российские войска 7 апреля ужесточили интенсивность обстрелов вдоль линии столкновения.