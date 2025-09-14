Ожесточенные бои - на Покровском направлении: Генштаб рассказал, как прошли сутки на фронте

Противник за сутки нанес 89 авиаударов, сбросил 163 управляемые авиабомбы, совершил 4 785 обстрелов (137 - из РСЗО) и задействовал 6 325 дронов-камикадзе. Авиаудары, в частности, пришлись по районам Железнодорожного и Приморского (Запорожская область), Казацкого и Ингульца (Херсонская область).

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, четыре артиллерийских средства и один другой важный объект противника.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано три боестолкновения. Противник нанес восемь авиационных ударов, всего сбросил 20 управляемых авиабомб и совершил 180 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Хатнего и Отрадного.

На Купянском направлении зафиксировано 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмы в районах Мирного, Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться в районах Шандриголово, Колодязов, Грековки, Заречного и в сторону Ставков.

На Северском направлении в течение суток осуществлено 22 атаки на позиции украинских подразделений в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения - в районе Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении противник совершил 10 атак в районах Клебан-Быка, Катериновки, Полтавки, Русин Яра и в сторону Плещеевки и Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 наступательных действия агрессора возле Владимировки, Родинского, Николаевки, Миролюбовки, Новоэкономического, Лысовки, Покровска, Звериного, Котлиного, Удачного, Дачного, Новониколаевки, Новоподгороднего, Молодецкого, Шахматного и в сторону Новопавловки и Филиала.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 41 атаку вблизи Александрограда, Тернового, Воскресенки, Малиевки, Ольговского и в направлении Ивановки, Новоивановки и Полтавки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил. На Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался продвинуться к укреплениям украинских защитников. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Фото: Ситуация на фронте по состоянию на утро 14 сентября (t.me/GeneralStaffZSU)