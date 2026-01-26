Самые ожесточенные бои - на двух направлениях: Генштаб показал обновленные карты фронта

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 138 боевых столкновений. Больше всего штурмов возле Покровска и Гуляйполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 237 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3681 обстрел, в том числе 63 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7789 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Алексеево-Дружковка Донецкой области;

Гавриловка Днепропетровской области;

Зеленое, Рождественка, Новое Поле, Зарница, Юрковка, Павловка Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемые авиабомбы и совершил 80 обстрелов.



На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Прилепка, Старица и в сторону Избицкого.



На Купянском направлении вчера состоялось семь вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Петропавловки.



На Лиманском направлении враг провел 12 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Сергеевка, Дробышево, Колодязи, Новоселовка и Заречное.



На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Платоновки и в сторону Ямполя.



На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Орехово-Васильевка и в сторону Бондарного.



На Константиновском направлении враг совершил девять атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и в сторону Константиновки и Софиевки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филиала и Новопавловки.



На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил семь атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Вербовое, Красногорское и в сторону Нового Запорожья.



На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов - в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Варваровки, Зеленого и Прилук.



На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах Плавней и Степного.



На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательные потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, боевую бронированную машину и потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и четыре других важных объекта российских захватчиков.