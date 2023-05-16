Наивысший топ-коррупционер. Детали дела главы Верховного Суда Князева и причем тут Жеваго

Разоблачение судей

Вечером 15 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовали короткие сообщения, сопроводив их фото с пачками долларов на диване.

"САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. Проводятся неотложные следственные действия. Детали позже", - сообщили антикоррупционные органы на своих страничках в Facebook.

Фото: взятка для руководства Верховного суда (facebook.com/sap.gov.ua)

Источник РБК-Украина отметил, что речь идет о главе суда Всеволоде Князеве и взятке в размере 2,7 млн долларов.

Косвенно данную информацию подтвердили и в самом Верховном Суде. На сегодня там назначили внеочередное заседание пленума "в связи с событиями, которые происходят вокруг главы ВС", и пригласили журналистов.

Как сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, параллельно проводились обыски еще у 18 судей Верховного Суда.

Детали дела

Руководство антикоррупционных органов на сегодняшнем брифинге раскрыли некоторые детали дела Князева. По словам директора НАБУ Семена Кривоноса, была получена информация о коррупционных схемах с участием судей. В связи с этим был проведен комплекс мер с внедрением детектива под прикрытием.

"Впоследствии был зафиксирован ряд контактов собственника группы "Финансы и Кредит" (Константина Жеваго, - ред.) с одним из владельцев адвокатского объединения для прикрытия преступной деятельности. Стороны договорились о передаче неправомерной выгоды руководству Верховного Суда за принятие нужного решения", - рассказал Кривонос.

Также сообщается, что 15 марта должно было пройти заседание суда, но его перенесли, как утверждают в НАБУ, чтобы "затянуть время и аккумулировать средства". Уже 19 апреля было вынесено нужное решение, а в начале мая руководство ВС дало адвокату указание о распределении взятки между судьями.

По данным следствия, первую часть передали еще 3 мая, вторую - вчера, когда и разоблачили Князева "на горячем".

Кроме того, подчеркивается, что участники схемы пытались повлиять на избрание членов Высшей квалификационной комиссии судей. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко добавил, что следственные действия еще продолжаются. Также на брифинге показали записи переговоров фигурантов.

Следствие проверяет факты о возможном получении взяток за другие решения Верховного Суда.

Князев все-таки задержан

Отметим, информация о задержании Князева появилась еще накануне, но только сегодня ее подтвердили официально.

Как сообщили в прокуратуре, в настоящее время задержан глава Верховного суда и еще один фигурант, и проводится проверка других лиц на причастность к схеме. Подозрение никому еще не объявлено, но документы готовятся и будут вручены в течение 24 часов.

Предварительно, речь идет о статьях "получение неправомерной выгоды" и "предложение и обещание предоставить неправомерную выгоду". Задержанным может грозить от 8 до 12 лет лишения свободы.

Жеваго, Верховный Суд и Ferrexpo

Отметим, Большая Палата суда рассматривала дело в отношении права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината. В апреле 2023 года она отменила признание недействительным договора от 2002 года о продаже акций компании Ferrexpo Жеваго и передачу их четырем компаниям - бывшим акционерам предприятия.

В 2002 году связанные с ним компании купили акции у четырех офшоров Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Gilson Investments Limited. После нескольких дополнительных эмиссий и выкупа акций у миноритарных владельцев единственным акционером Полтавского ГОКа стала Ferrexpo.

Договор о купле-продажи акций вышеупомянутые компании пыталась оспорить с 2005 года. Все претензии были отклонены в 2015 году. В конце 2020-го бывшие акционеры снова обжаловали сделку. Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исков, а Северный апелляционный хозяйственный суд отменил это решение и принял новое, которым удовлетворил иски частично: признал спорный договор недействительным в оспариваемой части и потребовал передать акции в пользу офшорных компаний.

В Украине в отношении Константина Жеваго также расследуется дело о незаконном выведении 113 млн долларов из подконтрольного ему банка "Финансы и Кредит". На сегодня на его имущество наложен арест.

Ему объявили подозрение в сентябре 2019 года, но он не явился на допрос и выехал за границу. В декабре 2022-го его задержали на горнолыжном курорте Куршевель (Франция). Украинская сторона добивалась экстрадиции, но местный суд отказал.

Бизнесмен отрицает, что Князеву передали взятку лица, которые действовали в его интересах. Пресс-служба Жеваго передала изданию Forbes заявление, в котором тот просит "не распространять неподтвержденные сведения".

По словам бизнесмена Верховный суд, объявил юридическое выверенное решение, поскольку "была пресечена попытка сомнительных оффшорных компаний, связанных с фигурантами санкционных списков США и Европы, в том числе гражданами России, осуществить рейдерский захват крупного промышленного актива".

Кто такой Всеволод Князев

Всеволод Князев является уроженцем Николаева, закончил Николаевский гуманитарный институт Украинского государственного морского технического университета и Одесскую национальную юридическую академию.

Карьеру начал в Николаеве, в 2001 году стал адвокатом, работал юрисконсультом и преподавателем. Впервые был назначен судьей в 2013 году, с 2015 по 2017 год возглавлял Николаевский окружной административный суд. В 2017 году стал судьей Верховного Суда, входил в состав Кассационного административного суда.

В октябре 2021 года был избран главой Верховного Суда, вступил на должность 1 декабря того же года вместо Валентины Данишевской.

Отметим, к полномочиям Верховного Суда относят рассмотрение кассационных жалоб, пересмотр решений нижестоящих судов (если установлено нарушение международных обязательств Украины), рассмотрение апелляций по некоторым категорий дел, рассмотрение дел, в которых ответчиками являются президент, Верховная рада, Высший совет правосудия и споры по поводу общенациональных выборов.

Согласно декларации за 2020 год, у Князева есть квартира и жилой дом в Николаеве, в Киеве он арендует квартиру на 133 квадратных метра. Его семья владеет автомобилем Mercedes-Benz GLE 250. В 2020-ом его зарплата составляла около 200 тысяч гривен в месяц. На банковских счетах у Князева и его супруги было около 240 тысяч долларов и 55 тысяч гривен.

С введением военного положения в Украине декларации судей, как и других чиновников, закрыли.