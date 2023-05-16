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Коррупционный скандал вокруг Князева: Верховный Суд назначил внеочередное заседание

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Вторник 16 мая 2023 01:17
Коррупционный скандал вокруг Князева: Верховный Суд назначил внеочередное заседание Фото: Всеволод Князев, глава Верховного суда (facebook.com/YurydychnaGazeta)
Автор: Владимир Костырин

В Верховном Суде после коррупционного скандала вокруг их председателя Всеволода Князева, которого поймали на взятке, назначили внеочередное заседание. Оно состоится во вторник, 16 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Верховного суда.

"В связи с происходящими вокруг председателя ВС Князева В.С. 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание Пленума Верховного Суда. Время будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении ВС.

Мероприятие также пройдет с участием представителей СМИ

О внеочередном заседании высказался секретарь Пленума Верховного Суда Д. Луспеник.

Напомним, вечером 15 мая в САП сообщили, что совместно с НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде. Речь идет о схеме получения "неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда". Как стало известно РБК-Украина, на взятке поймали председателя Верховного суда Всеволода Князева, а ее размер - 2,7 миллиона долларов.

Отметим, что Князев стал самым высоким по статусу чиновником Украины, которого поймали на взятке.

Ранее сообщалось, что один из чиновников "Укроборонпрома" пойдет под суд из-за участия в коррупционной схеме.

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коррупция Верховный суд
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