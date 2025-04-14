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"Никто не слезет с крючка": Трамп разъяснил позицию по пошлинам на электронику

Понедельник 14 апреля 2025 03:03
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"Никто не слезет с крючка": Трамп разъяснил позицию по пошлинам на электронику Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Дональд Трамп заявил, что китайские полупроводники и вся электроника могут стать объектом расследования. Американская администрация готовит новую волну тарифов на китайские технологические товары, включая смартфоны, ПК и чипы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social и Reuters.

Американский президент объяснил последнее сообщение своей администрации о том, что исключение смартфонов и компьютеров из действия введенных пошлин в отношении Китая будет недолгим. Глава Белого дома пообещал расследование торговли полупроводниковым сектором национальной безопасности.

По его словам, такая электроника "просто перемещается в другую "корзину" тарифов".

Трамп подчеркнул, что Штаты будут рассматривать вопрос полупроводников и полной цепи поставок электроники - в рамках будущих расследований национальной безопасности, связанных с таможенной политикой.

Также президент США акцентировал, что ни одна страна не избежит ответственности за "несправедливые торговые практики", в частности это касается Китая.

"Никто не слезет с крючка за несправедливые торговые балансы и неденежные тарифные барьеры, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который, безусловно, относится к нам хуже всех", - написал Трамп в соцсети.

Кроме того, американский президент выразил мнение, что Штаты должны сосредоточиться на восстановлении собственного производства. Он убежден, что США не должны быть заложником других государств.

Вопрос о пошлинах США на электронику

В прошлую пятницу Белый дом объявил об исключении из высоких взаимных пошлин для электроники. Они рассматривались как "большой перерыв" для таких технологических фирм-гигантов, как Apple (AAPL.O) и Dell Technologies (DELL.N), которые полагаются на импорт из Китая.

В воскресенье министр торговли США Говард Лутник заявил, что в течение следующих двух месяцев на критические технологические продукты из Китая будут установлены отдельные новые пошлины вместе с полупроводниками.

Как заявил Лутник, президент США введет "особый тип пошлины" на смартфоны, компьютеры и другую электронику через месяц-два, наряду с секторальными тарифами, направленными на полупроводники и фармацевтику.

Также министр торговли США рассказал, что новые пошлины будут выходить за рамки так называемых взаимных тарифов Трампа, согласно которым налоги на китайский импорт на прошлой неделе выросли до 125%.

Напомним также, после того, как США ввели дополнительные тарифы на импорт из более 180 стран, выяснилось, что стоимость iPhone может увеличиться на 30-40%.

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