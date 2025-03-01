Самые важные церковные праздники в марте: когда и зачем идти в храм

Перечень и точные даты церковных праздников в марте

Согласно действующему церковному календарю, практически на каждый день года приходятся упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или других знаковых для верующих лиц.

В то же время некоторые даты (или целые периоды) отличаются от других своей значимостью и особыми традициями.

Так, например, с 24 февраля (понедельника) до 2 марта (воскресенья) продолжается сырная (или масленичная) неделя - период, известный среди других как праздник Масленица.

Между тем с 3 марта (понедельника) до 19 апреля (субботы) продлится многодневный Великий пост.

Кроме того, в церковном календаре в течение марта упоминаются и другие важные даты (праздники, поминальные или памятные дни).

1 марта (суббота) - день всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходное празднование в субботу сыропустной недели).

2 марта (воскресенье) - Воскресенье сыропустное, прощенное. Воспоминание Адамова изгнания из рая. Заговенье на Великий пост.

Последний день Масленицы и первый день Великого поста (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

3 марта (понедельник) - 1-я неделя Великого поста (его начало).

7 марта (пятница) - день священномучеников, которые в Херсонесе были епископами: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Литургия Преждеосвященных даров.

9 марта (воскресенье) - 1-е воскресенье Великого поста. Торжество православия. Литургия по чину святителя Василия Великого.

Первое воскресенье Великого Поста (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

10 марта (понедельник) - 2-я неделя Великого поста.

15 марта (суббота) - суббота 2-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

16 марта (воскресенье) - 2-е воскресенье Великого поста. Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Литургия по чину святителя Василия Великого.

17 марта (понедельник) - 3-я неделя Великого поста.

22 марта (суббота) - суббота 3-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

Поминальная суббота (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

23 марта (воскресенье) - 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное. Литургия по чину святителя Василия Великого.

24 марта (понедельник) - 4-я неделя Великого поста.

25 марта (вторник) - Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник). Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста.

Праздник Благовещения по церковному календарю (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

26 марта (среда) - Собор архангела Гавриила. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.

29 марта (суббота) - суббота 4-й недели Великого поста (день особого поминовения умерших).

30 марта (воскресенье) - 4-е воскресенье Великого поста. Литургия по чину святителя Василия Великого.

31 марта (понедельник) - 5-я неделя Великого поста.