Самые тяжелые бои в промзоне Покровска: ДШВ показали, как сдерживают наступление России

За прошедшую неделю украинские военные 7 корпуса ДШВ ликвидировали 236 российских оккупантов, еще 136 - получили ранения. Также украинские силы поразили один танк, три боевые бронированные машины и 23 единицы авто- и мототехники противника.

Военные отметили, что Россия продолжает наращивать количество штурмов в районе Покровска. В течение недели зафиксировано 132 атаки - это почти на 20% больше, чем на предыдущей неделе.

Основные усилия враг направляет на попытки закрепиться в многоэтажных домах города, которые оккупанты стремятся превратить в господствующие высоты. Украинские военные системно срывают эти попытки, что позволяет другим подразделениям Сил обороны продолжать зачистку в городской застройке.

Самые интенсивные бои продолжаются в северной части Покровска, особенно в районе промзоны. Пути просачивания российских подразделений в этот сектор находятся под контролем украинских сил, что существенно ограничивает возможности врага пополнять потери и перебрасывать резервы.

"Украинские военные сдерживают врага, в частности, благодаря многополосной системе обороны. Логистика в Гришино позволяет выполнять определенные задачи", - добавили в ДШВ.

Ситуация в Мирнограде

Оборонительная операция в Мирнограде также продолжается. Логистическое обеспечение города остается стабильным: пополнение запасов продовольствия и боекомплекта проводится вовремя.

"Враг пытается атаковать Мирноград с юго-востока. Сила обороны удается ликвидировать врага на подступах к городу, не позволяя противнику просочиться в город", - добавили военные.