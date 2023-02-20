Команда Янниса с рекордом результативности выиграла Матч всех звезд НБА у команды Леброна
Ежегодный поединок сильнейших исполнителей Западной и Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации завершился триумфом команды Янниса Адетокунбо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
НБА, Матч всех звезд
Команда Леброна – Команда Янниса 175:184 (46:46, 46:53, 49:59, 34:26)
Греческий форвард сотоварищи переиграли коллектив звезд с Леброном Джеймсом во главе. Ключевыми в матче стали вторая и третья четверти, по итогам которых команда Адетокунбо привезла соперникам +17 очков. Даже успех "лебронцев" в финальном отрезке не компенсировал дефицит.
Новый рекорд результативности матчей всех звезд установил представитель команды Янниса Джейсон Тейтум. Форвард "Бостон Селтикс" набрал 55 пунктов, а также совершил 10 подборов и отдал 6 передач. Его одноклубник Джейлен Браун оформил дабл-дабл в команде Леброна (32 очка, 7 подборов, 15 ассистов).
Тейтум провел на паркете 35 минут. Он набрал 22 пункта с игры (31 попытка), забросил 10 трехочковых (18 попыток), а также реализовал один из двух штрафных бросков. Предыдущий рекорд результативности принадлежал Энтони Дэвису, набравшему 52 очка в 2017 году.
Что касается Леброна Джеймса, то он впервые в карьере проиграл Матч всех звезд в статусе капитана с момента введения драфта при выборе игроков. Ранее его команды одержали 5 побед. В частности, дважды "леброновцы" обыгрывали команды Янниса.
К слову, ранее команда Газоля выиграла Матч восходящих звезд ассоциации.
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