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Самый сухой в истории: синоптики подвели итоги мая в Киеве

Фото: май был самым сухим в истории (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха мая 2023 года в Киеве составила 16,0 градусов тепла, что на 0,2 градусов выше климатической нормы. Месяц был самым сухим в истории наблюдений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, холоднее всего в столице было 6 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до 5,2 градусов тепла, а теплее всего - 18 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до 27,3 градусов тепла.

Был зафиксирован один температурный рекорд самой теплой ночи 19 мая, когда температура воздуха не опустилась ниже 17,7 градусов тепла.

Май оказался самым сухим в Киеве за все время наблюдений. Осадков на проспекте Науки, 37 выпало всего 1 мм, или 1,5% климатической нормы, сообщили синоптики.

Прогноз на июнь

В июне 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 18 до 23 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

Как сообщало РБК-Украина в Киев 13 мая пришло метеорологическое лето, поскольку произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха через отметку 15 градусов тепла.

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