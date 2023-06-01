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Теплый июнь: Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц лета

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Украина, Четверг 01 июня 2023 08:01
Теплый июнь: Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц лета Фото: синоптики прогнозируют теплый июнь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 18 до 23 градусов тепла, в горах 15-19 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 49-90 мм, в Карпатах и Прикарпатье 117-171 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика июня

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в июне составляет 17-22 градусов, в горах 11-18 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 0-9 градусов тепла, местами в горных районах, северных, северо-восточных, юго-восточных, северо-западных областях местами 0-3 градуса мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.

Абсолютный максимум - 32-38,5 градусов, в южных и восточных областях местами 39-39,8 градусов, в Карпатах и горах Крыма 25-33 градусов.

Среднее месячное количество осадков в июне составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-157 мм, на высокогорье Карпат до 184 мм, в Крыму местами 28-37 мм.

Как сообщало РБК-Украина в Киев 13 мая пришло метеорологическое лето , поскольку произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 15 градусов тепла.

Напомним, среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

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