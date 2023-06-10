В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет

В Турции сегодня, 10 июня, раздался мощный взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ. Власти заявляют, что есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Взрыв произошел на заводе Machinery and Chemical Industry Corporation (MKE), расположенном в Анкаре. После взрыва на месте инцидента вспыхнул пожар, а над предприятием был замечен дым.

"Согласно предварительным расследованиям, считается, что взрыв был вызван химической реакцией", - сказал губернатор Анкары Васип Шахин.

Министерство обороны Турции заявило, что в результате взрыва погибли 5 работников завода. Из-за инцидента правоохранители начали расследование.