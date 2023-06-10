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В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет

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Анкара, Суббота 10 июня 2023 12:16
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет Фото: в Турции раздался взрыв на заводе по производству ракет (flickr by Samer Mahroos)
Автор: Наталья Юрченко

В Турции сегодня, 10 июня, раздался мощный взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ. Власти заявляют, что есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Взрыв произошел на заводе Machinery and Chemical Industry Corporation (MKE), расположенном в Анкаре. После взрыва на месте инцидента вспыхнул пожар, а над предприятием был замечен дым.

"Согласно предварительным расследованиям, считается, что взрыв был вызван химической реакцией", - сказал губернатор Анкары Васип Шахин.

Министерство обороны Турции заявило, что в результате взрыва погибли 5 работников завода. Из-за инцидента правоохранители начали расследование.

Напомним, недавно во Франции мужчина с ножом напал на детей в парке. В результате атаки пострадали четверо детей и взрослый, двое из них были в критическом состоянии.

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