RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На старейшем пороховом заводе РФ прогремел мощный взрыв: что известно о последствиях

23:39 14.04.2026 Вт
2 мин
В Казани есть раненые после взрыва на пороховом заводе
aimg Константин Широкун
Фото: на старейшем пороховом заводе РФ прогремел мощный взрыв (росСМИ)

На старейшем пороховом заводе в РФ, что в городе Казань, прогремел мощный взрыв. Известно о пострадавших и существенных разрушениях.

Отмечается, что на предприятии произошел взрыв "техногенного характера". В местной администрации сообщили, что в результате взрыва произошло обрушение в одном из цехов, есть пострадавшие.

По официальной информации, причиной взрыва на старейшем пороховом заводе РФ стала система сброса давления.

Что известно о Казанском пороховом заводе

Казанский пороховой завод - это оборонно-промышленное предприятие, расположенное в Кировском районе Казани и основанное еще в XVIII веке. Оно производит порох к стрелковому оружию и артиллерии, и входит в список системообразующих предприятий России.

Основной продукцией предприятия является порох и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя.

Среди специальной продукции - патроны для сухопутной, авиационной и морской артиллерии калибра 23-30 мм, заряды для стартовых ракетных двигателей гранатометов систем РПГ-26, РПГ-27, РПГ-29, порох для спортивных и охотничьих патронов и тому подобное.

Атаки дронов на химпредприятия РФ

Как сообщало РБК-Украина, в начале апреля неизвестные дроны атаковали Воронежскую область - пожар вспыхнул в районе АО "Минудобрения" в городе Россошь, одного из ключевых химзаводов страны.

Местные власти тогда инцидент публично не комментировали.

Кроме того, 4 апреля под удар попал Тольятти: дроны атаковали город, после чего одновременно загорелись два химических завода. Сообщалось и об атаке в Таганроге, однако эта информация осталась неподтвержденной.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
