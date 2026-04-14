На старейшем пороховом заводе РФ прогремел мощный взрыв: что известно о последствиях

Отмечается, что на предприятии произошел взрыв "техногенного характера". В местной администрации сообщили, что в результате взрыва произошло обрушение в одном из цехов, есть пострадавшие.

По официальной информации, причиной взрыва на старейшем пороховом заводе РФ стала система сброса давления.

Что известно о Казанском пороховом заводе

Казанский пороховой завод - это оборонно-промышленное предприятие, расположенное в Кировском районе Казани и основанное еще в XVIII веке. Оно производит порох к стрелковому оружию и артиллерии, и входит в список системообразующих предприятий России.

Основной продукцией предприятия является порох и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя.

Среди специальной продукции - патроны для сухопутной, авиационной и морской артиллерии калибра 23-30 мм, заряды для стартовых ракетных двигателей гранатометов систем РПГ-26, РПГ-27, РПГ-29, порох для спортивных и охотничьих патронов и тому подобное.