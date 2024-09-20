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Сильнейший шахматист планеты в лицо президенту ФИДЕ бросил несогласие с возвращением России

Фото: Магнус Карлсен на Шахматной олимпиаде-2024 (flickr.com/photos/fide)
Автор: Антон Федорцив

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен воспользовался трибуной Международной шахматной федерации (ФИДЕ), чтобы остановить возвращение российских и белорусских шахматистов в соревнования под эгидой организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X ФИДЕ.

33-летний норвежец получил награду лучшему шахматисту в истории от ФИДЕ. Впрочем, награждение пошло не по плану руководителя организации Аркадия Дворковича.

"Конечно, я должен был принять эту награду, но, по моему мнению, у Гарри Каспарова была лучшая карьера, чем у меня. Понимаю, по какой причине получил эту награду, но, тем не менее, считаю, что он больше заслуживает этого. По крайней мере, я скажу в честь Гарри, потому что уверен, что он воспользовался возможностью посоветовать не отменять санкций против российской и белорусской федераций. Вот и сам говорю это", – заявив Карлсен.

Заявление лидера шахматного рейтинга прозвучало на фоне попыток ФИДЕ с россиянином-руководителем вернуть РФ и Беларуси права соревноваться. Международная шахматная федерация по предложению киргизской делегации собралась разрешить россиянам и белорусам соревноваться под собственными флагами. Решения могут быть приняты 21-22 сентября.

Впоследствии на слова Карлсена отреагировал 13-й чемпион мира. Каспаров подтвердил, что обязательно озвучил бы аналогичную позицию по отношению к РФ и Беларуси. Кроме того, легендарный шахматист назвал норвежского гроссмейстера наследником, который вряд ли мог бы быть лучше.

 

 

 

Кто такой Магнус Карлсен

Уроженец Тенсберга, 16-й чемпион мира по шахматам (2013-2023 гг.). Статус гроссмейстера получил в 13 лет.

В ноябре 2013 года разгромил индийца Ананда в битве за шахматную корону (6,5:3,5). Позже защищал титул чемпиона мира от посягательств того же Ананда, россиянина Карякина, американца Каруаны, россиянина Непомнящего. В прошлом году отказался от защиты звания, объяснив решение потерей мотивации.

Увлекается футболом, лыжами, теннисом и баскетболом. Болеет за мадридский "Реал", любит комиксы. В 2013 году попал в сотню самых влиятельных людей планеты по версии TIME в рубрике "Титаны".

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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