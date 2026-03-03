Самые сильные удары США впереди. Следующая фаза будет еще более сокрушительной, - Рубио

Сокрушительные удары США впереди, цель - завершить цели операции

"Я не собираюсь раскрывать детали наших тактических усилий, но самые сильные удары от военных США еще впереди. Следующая фаза будет еще более сокрушительной для Ирана, чем сейчас", - сообщил Рубио.

Он заявил, что операция будет продолжаться до тех пор, пока Пентагон не достигнет своих целей. А цели Вашингтона - уничтожение мощностей баллистических ракет Ирана и его способности их производить, а также ликвидация угрозы, которую представляет их флот для мирового судоходства.

"Мир станет более безопасным местом, когда мы закончим эту операцию", - добавил госсекретарь США.

США собираются нивелировать влияние Тегерана на нефть

Рубио сообщил, что Вашингтон имеет план относительно Ирана и его влияния на нефтяной рынок. Речь идет о том, что исламское государство заблокировало проход танкеров с нефтью через Ормузский пролив, создав таким образом ограниченные поставки "черного золота" на рынок.

"Этот террористический режим, возглавляемый радикальными священнослужителями, имеет возможность, потенциально, перекрыть 20% мировой энергии. Вот такой рычаг влияния они имеют благодаря своему флоту. Мы собираемся уничтожить их флот", - добавил госсекретарь США.

По его словам, Вашингтон предполагал, что Тегеран может так поступить с рынком энергии (по перекрытию Ормузского пролива, - ред.), поэтому США имеют план на этот случай. Шаги плана начнут внедрять уже завтра, чтобы смягчить последствия таких действий противника.

В свою очередь советник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Эбрагим Джаббари предупредил, что суда, которые проходят через Ормузский пролив, будут мишенями для атак.

"Мы не допустим экспорта нефти из этого региона, пока они не почувствуют давление, связанное с бедственным положением дел", - заявил он