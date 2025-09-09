ua en ru
Самый быстрый способ завершить войну - дать героям-украинцам ресурсы для продолжения борьбы, - Джонсон

Вторник 09 сентября 2025 15:52
Самый быстрый способ завершить войну - дать героям-украинцам ресурсы для продолжения борьбы, - Джонсон Фото: Борис Джонсон на Украинском форуме оборонных инноваций (facebook.com/naudiUA)
Автор: Юлия Бойко

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад к более жестким санкциям и передаче Украине замороженных активов РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности (NAUDI).

В Лондоне при поддержке NAUDI продолжается "Саммит Свободы" - мероприятие, посвященное укреплению демократических союзов в сфере безопасности, обороны и технологий. Во время выступления Борис Джонсон осудил российские атаки на гражданских и подчеркнул, что стратегически Россия уже проиграла войну.

"Народ Украины не подвергнется террору, украинцы никогда не сдадутся, и Путин никогда не покорит Украину", - заявил Джонсон. Джонсон отметил, что Путин продолжает войну не из-за веры в победу, а ради собственного политического выживания. Бывший премьер призвал союзников не искать компромиссы с Кремлем.

"Единственный язык, который он понимает - это сила. Вы не измените его расчеты ни красными дорожками, ни уступками. И невозможно договориться о территории с крокодилом, который сжимает вашу шею когтями", - подчеркнул Борис Джонсон.

Политик уверен, что остановить войну можно только благодаря силе и решительным действиям Запада.

Джонсон отметил необходимость расширения вторичных санкций и призвал разморозить около 300 млрд долларов российских активов и передать их Украине как репарации.

"Это абсолютно легально. Если украинцы используют эти средства для создания или покупки оружия - тем лучше", - уверен бывший премьер-министр Великобритании.

Напомним, Борис Джонсон заявил, что Украина должна получить право наносить удары по военным базам в России, откуда совершаются атаки на мирных жителей.

