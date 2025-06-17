Самый низкий с начала войны: НБУ обнародовал Индекс финансового стресса в Украине

В течение первой половины 2025 года Индекс финансового стресса (ИФС), который измеряет НБУ, находился на самом низком уровне с начала полномасштабного вторжения, хотя и был волатильным.

Как отметили в НБУ, неизменно наибольший вклад в ИФС имел валютный субиндекс, который несколько снизился по сравнению с началом года прежде всего из-за сокращения объемов валютных интервенций.



Основной источник волатильности ИФС - это субиндекс государственных ценных бумаг, который колебался вследствие резких изменений спредов по суверенным еврооблигациям и несколько вырос по сравнению с началом года.

Значение субиндекса поведения домохозяйств оставалось почти неизменным прежде всего из-за сохранения относительно высокого уровня ставок по депозитам населения.

Субиндекс корпоративных ценных бумаг временно рос из-за колебаний цен акций украинских компаний, вызванных изменением ожиданий об успешности мирных переговоров, но в начале лета он вернулся к минимальным значениям.

Банковский субиндекс остается низким, несмотря на незначительное снижение показателей ликвидности весной, сообщили в НБУ.