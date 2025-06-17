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Самый низкий с начала войны: НБУ обнародовал Индекс финансового стресса в Украине

Украина, Вторник 17 июня 2025 12:11
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Самый низкий с начала войны: НБУ обнародовал Индекс финансового стресса в Украине Фото: НБУ обновил Индекс финансового стресса в Украине (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В течение первой половины 2025 года Индекс финансового стресса (ИФС), который измеряет НБУ, находился на самом низком уровне с начала полномасштабного вторжения, хотя и был волатильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

Как отметили в НБУ, неизменно наибольший вклад в ИФС имел валютный субиндекс, который несколько снизился по сравнению с началом года прежде всего из-за сокращения объемов валютных интервенций.
Самый низкий с начала войны: НБУ обнародовал Индекс финансового стресса в Украине

Основной источник волатильности ИФС - это субиндекс государственных ценных бумаг, который колебался вследствие резких изменений спредов по суверенным еврооблигациям и несколько вырос по сравнению с началом года.

Значение субиндекса поведения домохозяйств оставалось почти неизменным прежде всего из-за сохранения относительно высокого уровня ставок по депозитам населения.

Субиндекс корпоративных ценных бумаг временно рос из-за колебаний цен акций украинских компаний, вызванных изменением ожиданий об успешности мирных переговоров, но в начале лета он вернулся к минимальным значениям.

Банковский субиндекс остается низким, несмотря на незначительное снижение показателей ликвидности весной, сообщили в НБУ.

Финансовый стресс

Напомним, Индекс финансового стресса в Украине резко вырос после российского вторжения в феврале 2022 года. Но, как отмечали в НБУ, он был меньше, чем во время кризисов 2008 и 2014-2015 годов.

МВФ в марте обнародовал два сценария для Украины. Базовый сценарий война закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предусматривает рост экономики Украины в 2025 году на 2-3% и ускорение роста до 4,5% в 2026 году.

Негативный сценарий предполагает, что война продлится до середины 2026 года. Он сценарий предусматривает падение реального ВВП на 2% в 2025 году и на 0,5% в 2026 году.

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